Лобода очаровала фанатов домашним фото [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода, которая недавно похвасталась длинными ногами в купальнике, показала поклонникам новое фото. Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.
На снимке певица позирует в банном халате и с милой собачкой на руках. Такое домашнее фото умилило поклонников.
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