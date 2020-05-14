Известная певица Светлана Лобода, которая недавно похвасталась длинными ногами в купальнике, показала поклонникам новое фото. Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.

На снимке певица позирует в банном халате и с милой собачкой на руках. Такое домашнее фото умилило поклонников.

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