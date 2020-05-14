Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків [ Редактировать ]
Непродовольчим ринкам дозволили працювати, - сьогодні таке рішення ухвалив Кабмін, але чинності воно набере після опублікування.
Головна вимога для торгівців - це дотримання санітарних норм. Продавці і покупці мають бути в масках. Всі повинні дотримуватися дистанцій. А ще обов'язкові температурний скринінг та дезінфекція. Інакше, на торговця чекає штраф і заборона працювати.
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