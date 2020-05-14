Непродовольчим ринкам дозволили працювати, - сьогодні таке рішення ухвалив Кабмін, але чинності воно набере після опублікування.

Головна вимога для торгівців - це дотримання санітарних норм. Продавці і покупці мають бути в масках. Всі повинні дотримуватися дистанцій. А ще обов'язкові температурний скринінг та дезінфекція. Інакше, на торговця чекає штраф і заборона працювати.