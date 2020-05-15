Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге

Друга хвиля пандемії прокотиться Європою вже восени та взимку. Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

За його словами, попри певну стабілізацію епідеміологічного стану, країни мають зберігати пильність, а саме: вводити масові тест-системи та відслідковувати контакти хворих.

Клюге наголосив: коронавірус нікуди не зник, епіцентр недуги змістився у країни східної Європи та центральної Азії зокрема в Україну, Білорусь, Казахстан і Росію.

Федерація нині на другому місці у світі за кількістю інфікованих на COVID. Утім, там вже заявили, що пік епідемії - минув.