Литва, Латвия и Эстония открыли свои границы друг другу в полночь 15 мая, создав первый "туристический пузырь" в Европейском Союзе в стремлении возобновить полноценную экономическую деятельность, приостановленную в результате пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

С 15 мая граждане и жители трех балтийских стран могут свободно путешествовать по региону. Вместе с тем люди, которые приезжает из других стран, в том числе Европейского Союза, обязаны изолировать себя на 14 дней.

"Baltic Travel Bubble" (Большой туристический пузырь - ред.) - это возможность для бизнеса вновь открыться и проблеск надежды для людей, что жизнь возвращается к нормальной жизни", - заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"Нет оснований опасаться, что открытие границы приведет к распространению вируса", - добавил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.

В трех балтийских республиках значительно снизилась заболеваемость коронавирусом. В среду, 13 мая, ни одна из стран не сообщила о более чем семи новых случаях COVID-19. Власти ослабили карантин с конца апреля.

В регионе зарегистрировано менее 150 случаев смерти от инфекции - намного меньше, чем в отдельных крупных странах еврозоны, таких, как Италия, Испания, Франция или Германия.

"Балтийские государства являются близкими партнерами, имеют сходную эпидемиологическую ситуацию, и их экономики хорошо интегрированы, поэтому свободное передвижение людей и товаров очень важно для региона", - заявил Арнольдас Пранккявичюс, представитель Европейской комиссии в Литве.

Литва, Латвия и Эстония - три самых "бедных" члена еврозоны - прогнозируют, что их экономика сократится на 7-8% в этом году, как и остальная часть валютного союза. Литва предупредила о падении ВВП на "двузначное число", если экономика не заработает к лету на полную мощность.

Эстония предоставила срочный кредит в размере 100 млн евро судоходной фирме Tallink в Балтийском море, которая сильно пострадала от замораживания транспортного сообщения. Литва создает государственное учреждение для предоставления кредитов или принятия активов ключевых компаний, который не переживут кризис и станут банкротами.

На этой неделе были сняты ограничения на поездки между Финляндией и Эстонией, а также между Польшей и Литвой, но только для людей, которые находится в командировке или заняты в сфере образования.

Ни Польша, ни Финляндия пока не спешат вступать в полноценный "туристический союз" со своими балтийскими соседями, несмотря на приглашение сделать это.

"На первый взгляд, я думаю, что, например, Польша и Финляндия были бы логичными и потенциально хорошими кандидатами", - сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Польша и Финляндия также сообщили об относительно низком числе коронавирусных инфекций и случаев смерти.

Напомним, что Словения первой в Европе заявила о прекращении эпидемии коронавируса.