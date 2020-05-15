Во Львовской области за последние 24 часа выявлено 38 положительных ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, сейчас в области лабораторно подтверждено 942 случая коронавируса, из них 180 пациентов выздоровели и еще 23 человека умерли. Однако, пока статистика еще не учла одного пациента, который умер с диагнозом коронавирус.

В целом в инфекционной больнице находится 164 человека, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.

Напомним, что в Украине по состоянию на 14 мая зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни. Из них 456 летальных случаев, 4 143 людей выздоровели.