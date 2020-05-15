Антикоронавирусную вакцину создадут в твердом состоянии [ Редактировать ]
Исследователи из США начинают клинические испытания вакцины от коронавируса в виде таблеток.
Об этом пишет Daily Mail.
По информации, геном вируса будет выглядеть, как мертвый вирус простуды и некоторых частиц возбудителя коронавирусной инфекции.
Известно, что ученые провели успешные испытания препарата на мышах, и уже набирают добровольцев на тестирования нового лекарства.
Отмечается, что к концу 2020 года будет произведено более миллиона доз вакцины.
Ранее мы писали о том, что стала известна сумма, которую нужно потратить на разработку вакцины от коронавируса.
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