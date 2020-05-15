Сегодня, Черкасский "Азот" поставил новый аппарат искусственной вентиляции легких "BLIZAR" в Черкасскую инфекционную больницу. Об этом сообщила "Подробностям" директор коммунального предприятия "Черкасская городская инфекционная больница" Светлана Волгина. "У нас был только один аппарат ИВЛ, который с началом эпидемии нам передала третья городская больница. Однако заболеваемость растет, а вместе с ней - и растет потребность в дыхательной аппаратуре. Поэтому мы искренне благодарны "Азоту" за такую поддержку и за поставку нового аппарата ИВЛ", - сказала она.

"Сегодня, одной из приоритетных задач для города является увеличение в больницах количества дыхательной аппаратуры для спасения тяжелобольных коронавирусом. Каждый купленный аппарат ИВЛ - это чьи-то спасенные жизни. Поэтому мы решили в первую очередь приобрести аппарат искусственной вентиляции легких. Еще 400 тыс грн было направлено на приобретение масок", - рассказал Виталий Скляров, Председатель Правления ЧАО "АЗОТ".

Всего Черкасский "Азот" уже направил на борьбу с эпидемией 1 млн 200 тыс грн. Завод - среди ключевых участников созданного в марте благотворительного фонда "Черкассы против COVID-19".

"Азот" продолжает бесплатно обеспечивать медицинские учреждения города жидким кислородом, который используется для работы дыхательной аппаратуры.

Черкасский "Азот" входит в азотный бизнес Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа. По данным пресс-службы Group DF предприятия Группы выделили на борьбу с СOVID19 более 46,7 миллионов гривен. Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF ранее заявлял "Подробностям", что предприятия Группы уже помогли 93 медицинским учреждениям и лабораториям в 18 областях. По его данным для потребностей украинских медицинских учреждений предприятиями Дмитрия Фирташа было закуплено 16 аппаратов ИВЛ, 41 кислородных концентраторов, 10 мониторов клиента, 1 лабораторный комплекс для выполнения ПЦР-исследований, 360 тисяч масок, 104 тисяч респираторов, 23 тисячи защитных костюмов/комбинезонов.

"Здоровая нация и помощь медицины - это сегодня один из ключевых социальных приоритетов предприятий Группы", - говорит Арестархов.