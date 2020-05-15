Датский Минздрав впервые не зафиксировал ни одного летального исхода в стране за сутки.

Об этом сообщает DR.

По информации, в Дании такая положительная инфекционная динамика наблюдается в первый раз за два месяца.

Отмечается, что в стране с 18 мая откроются учреждения общественного питания, а с 8 июня зоопарки, музеи и театры.

Читайте еще, Словения стала первой страной в Европе, которая отменила карантинные ограничения. В стране за две недели зафиксированы менее 7 случаев заболевания.