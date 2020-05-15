В Дании коронавирус перестал "убивать" людей [ Редактировать ]
Фото: коронавирусная инфекция/ РБК
Датский Минздрав впервые не зафиксировал ни одного летального исхода в стране за сутки.
Об этом сообщает DR.
По информации, в Дании такая положительная инфекционная динамика наблюдается в первый раз за два месяца.
Отмечается, что в стране с 18 мая откроются учреждения общественного питания, а с 8 июня зоопарки, музеи и театры.
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