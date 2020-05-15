В п'ятницю, 15 травня, головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів про ситуацію з коронавірусом в країні.

- Як ви ставитесь до прохань місцевої влади дозволити роботу громадського транспорту, зокрема й метро? Чи можна це зробити вже найближчим часом та за яких умов?

Питання відновлення громадського транспорту, як і інші щодо пом’якшення карантинних заходів, розглядаються вже не перший день. Тому, ми прийняли рішення, і розпочали перший етап вже з 11 травня. Наступний етап буде відбуватись тільки в тих містах і областях, де буде дотримано критерії, які запропонує МОЗ. Ці 4 критерії будуть включати рівні захворюваності, рівні заповненості ліжок для госпіталізації хворих, рівнів охоплення тестуванням, а також показник R - показник зростання кількості захворюванних, порівняно з показником за попередній тиждень.

Чи можливо, що зараз - після перших карантинних послаблень - будуть нові спалахи коронавірусу? Чи готуєтесь ви до такої загрози? Та чи можливе повернення тих карантинних обмежень, які зараз були скасовані?

- Головна мета, коли вводили карантин – стримати ситуацію з розвитку кількості випадків коронавірусної хвороби, не допустити пікового навантаження на систему охорони здоров’я. Нам це вдалось, карантин спрацював. Сьогодні кількість випадків, яка впродовж останніх 20 днів реєструється в Україні, дозволяє нашій системі охорони здоров’я справлятись з епідемією коронавірусної хвороби. Ми перебуваємо на етапі стримання, ми пом’якшуємо і відслідковуємо, щоб не було ускладнення ситуації. Якщо буде різке зростання, нам треба буде повертатись до тих заходів, які використовувались під час карантину.

Багато хто стверджує, що цей вірус матиме сезонну небезпеку. Мовляв, зараз - під час теплого сезону його загроза буде меншою, а потім - ближче до зими - можемо отримати другу і потужну хвилю вірусу. Чи погоджуєтесь ви з цим?

- Так, я з цим погоджусь, ми розглядаємо таке питання. Зараз на етапі стримання ми паралельно готуємось і до можливого сезонного підвищення кількості випадків хвороби вже осінню цього року. Тому розглядаємо можливість запуску масової вакцинації від грипу, щоб унеможливити поширення грипу і коронавірусної хвороби.