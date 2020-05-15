Словенія - перша країна в Європі, що оголосила про перемогу над коронавірусом. Непогана ситуація і в державах-сусідках - Австрії та Хорватії. Навіть Італія - один із епіцентрів хвороби на континенті - планує суттєві послаблення для своїх громадян з 3 червня мають намір зняти обмеження на поїздки між регіонами.

Країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія готують зону вільних поїздок на трьох. І ось такі новини найактуальніші зараз для тих українців, які звикли жити і працювати в ЄС, але змушені залишатися вдома.

Як довго це ще триватиме? Та що роблять ті українці, яким усе-таки треба дістатися пункту призначення через напівзакриті кордони? Усі подробиці - в Олени Абрамович.

Повернутися додому - тема, близька для нашої знімальної групи як ніколи. Мій оператор, Євген Камінський, зазвичай прилітає в Брюссель на місяць. Квиток до Києва він мав на 17 березня. 16 Україна закрила небо на карантин.

- Женя, додому хочеться?- Звичайно, хочу. Дружина, діти, батьки старі.

Євген досі тут не стільки через те, що не мав як повернутися - бо кілька спецрейсів із Брюсселя до Києва за цей час усе-таки було. А тому, що поки в ЄС закриті кордони і не відомо, як сюди дістатися його колезі на заміну.

Євген Камінський, телеоператор:

Зараз вже наблюдається якесь-таке ворушіння, і з заробітчанами вирішується проблема. Їх вже пускають до деяких країн. Я думаю, що і може питання вирішиться і все буде добре, я на це сподіваюсь.

Певності ще немає, бо поки ЄС пускає лише заробітчан - на конкретні запити країн. І за згоди українського МЗС. Спецрейсами на ферми українці вже полетіли до Британії, Фінляндії, Німеччини та Австрії. Та у нас дещо інша ситуація, тож дізнаємося про всі можливі маршрути. Їхати в Україну на авто збирається мій знайомий Олександр.

Олександр, українець, який живе в Бельгії:

Я подал документы на консульский учет стать. Через десять дней я заберу свой паспорт с печатью о том, что я проживаю в Бельгии, и с этими документами я могу смело ехать в Украину, а также вернуться назад.

В Олександра є дозвіл на проживання в Бельгії, тож із поверненням - не має бути проблем. Поки з роботою затишшя, хоче поїхати до батьків у Миколаїв на місяць-два. Детальний маршрут із вказаними коридорами для транзиту він уже знає.

Олександр, українець, який живе в Бельгії:

В Австрии нужно проехать транзитом, то есть остановки на территории Австрии запрещены. Я планирую в Германии немножко отдохнуть перед границей - часик, заправиться.

Транзитні коридори відкриті зазвичай ввечері чи вночі. Тож дорога непроста, забере годин 20.

А от Юлії Зелвенській кермувати до Одеси без перепочинку довелося б іще довше. Тож вона відмовилася від автоподорожі. Їй терміново потрібно до батька, який у лікарні під апаратом ШВЛ. Спочатку вона розглядала варіант із перевізниками.

Юлія Зелвенська, юристка у сфері міграційного права:

Там вони довозять тільки до кордону, і потім тобі треба шукати таксі чи якийсь бус до Одеси. Ну до Одеси нічого так не їздить з Чопу чи з Івано-Франківська чи з Мукачева.

Ще один варіант - летіти до Мінська, і вже в Білорусі шукати таксі додому - теж довго і складно. Прямих спецрейсів до Києва цього тижня з Брюсселя нема. Та Юлії в нашому посольстві підказали, що можна вилетіти з Франкфурта. Єдиний нюанс - доведеться заночувати в аеропорту, щоб не порушити правила транзиту.

Юлія Зелвенська, юристка у сфері з міграційного права:

Проблема заключається в тому, що і літак, і потяг - вони прибувають до Франкфурта ввечері, а літак вранці. Тому я спілкувалась так само з аеропортом і з авіакомпанією "Люфтганза" і вони сказали, що якщо я буду знаходитись в транзитній зоні, і не буду виходити, то може все буде добре.

Організувати спецрейси з Брюсселя українське посольство обіцяє в кінці травня. Водночас у міністерстві транспорту наголошують - авіаквитки на звичайні рейси, які зараз з'являються в продажу, - це омана. Бо рішення уряду про відкриття неба ще не було, тож політ можуть скасувати. Нещодавно в таку ситуацію потрапила Марта Кашуба.

Марта Кашуба, учасниця програми Au Pair:

На сайті посольства України стояло, що чартерні рейси, будь ласка перевіряйте на сайті авіакомпанії. Я купила цей рейс на 12 травня - Брюссель-Київ, який виявився просто комерційним. І мені повідомили, що рейс скасовано.

Марта приїхала до Бельгії за програмою Au Pair - жити в бельгійській сім'ї, вивчати мову, допомагати по господарству та доглядати за дітьми. Річний контракт. Та віза закінчилися 15 квітня. Марта подала документи на подовження терміну перебування в країні. А коли рейс, якого очікувала, скасували - вирішила звернутися до перевізників. Та її відмовили їхати.

Марта Кашуба,учасниця програми Au Pair:

Вони їздять буквально кожного дня і на кордоні Австрія-Угорщина завжди людей зупиняють прикордонники і виникають низка питань і проблем. Тому що у людини, в якої віза уже протермінована, це моя ситуація, і є лист від уряду Бельгії про легальне перебування у Бельгії, це не дає мені підстав легально перебувати у інших країнах Європи.

В українському посольстві такий сценарій заперечують. Мовляв, якщо їхати транзитом у дозволений час, питань не буде. Марта все ж вирішила не ризикувати й дочекатися чартера в кінці травня. А ми спробували з'ясувати, як узагалі в умовах карантину перевізникам вдається возити людей.

- Альо - Ало, добрий день, скажіть, будь ласка, а ви перевезеннями займаєтесь з Бельгії до України? - Так, займаємось.

Перевізник нам трапився говіркий. Розповів, що їздить щодня; що пасажирам, у кого віза чи термін перебування закінчилися, краще просто зробити новий закордонний паспорт, аби не мати проблем із Угорщиною. Що водії на його фірмі - поляки, і що дорога назад до Бельгії - складніша, ніж із Бельгії до України.

На коленях просимся. Водітєля на один блокпост приїжджають - не впускають. На другий їдеш, на третій, на четвертий. 300-400 км об'їдеш, якимось селом заїжджаєш, просишся там в якогось шеріфа чи інспектора якогось села маленького. Просишся, тіпа я їду забрать поляка і ось його адрес. В нас було таке, що ми кружляли з 6 утра до пів первого дня, щоб тільки в'їхать в Бельгію.

Не дивно, що за таких умов і ціни на перевезення злетіли. Якщо раніше з Брюсселя до Києва, Франківська чи Львова возили приблизно за сотню євро. То тепер лише до кордону - 250-300 євро. І що цікаво, є сміливці, які готові їздити з України до ЄС.

По робочій візі з запрошенням, з документами на обсервацію, страховкою, ви в'їжджаєте в Польщу. Вас ставлять на карантин 2 тижні. Хто хоче, хто ризикує - їде дальше - в Париж і всьо.

Чи багато людей ризикують їхати аж до Парижа, ми не знаємо. А от до Польщі та Чехії заробітчани вже почали їздити, - каже франківчанка Анжеліка Білоконь. Працевлаштуванням за кордоном своїх земляків займається вже дванадцять років. Цьогоріч, каже, довелось креативити. Оригінали документів і запрошень на роботу їй доставляють перевізники.

Анжеліка Білоконь, власниця агентства з працевлаштування:

Такий алгоритм зараз роботи - Чехія, Польща з керунку доставляють до кордону, передають пішим ходом ці документи і вже людина яка зустрічає з України той самий шофер або друзі, або вони в одній спілці вони вже передають сюди.

Та через карантин і нестабільність на кордонах люди поки бояться масово їздити на заробітки. Тож цьогоріч тим, хто таки наважився, не доводиться навіть платити за вакансії, як раніше.

Анжеліка Білоконь, власниця агентства з працевлаштування:

Людина яка має робочий контракт, оформила вже візу і в принципі вже все готово, будь ласка, їдь і працюй треба знайти шофера, який ну є транспортні організації, приватні підприємці, є фрілансери, які довозять до кордону. Доїхати можна просто з пересадками - до кордону і після кордону. У нас вже є партнери за роки нашої роботи.

Тим часом проти таких от "партнерів" - тобто нелегальних перевізників - влаштували протест їхні колеги, які не хочуть порушувати закони та призупинили бізнес. У середу у Львові туристичні автобуси проїхались гнівним парадом під обласною адміністрацією.

Олег, водій автобуса:

Відкрили великий бізнес, люди на роботу мають якось добиратися, сполучення між містами в райони перевезень немає. Зато працює такий бізнес як нелегальні буси їздять, які в державу коштів податків ніхто не платить. А офіційний бізнес який платить податки його заборонили.

Не варіант їхати із так званими "чорними перевізниками" і для Євгена та нашого колеги-телеопаратора, який має прибути на заміну. Тож поки чекаємо ясності й чергового послаблення карантину. Бо Євросоюз обіцяє тримати кордони закритими щонайменше місяць.