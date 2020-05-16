Начало спада пандемии коронавируса в Украине может произойти в третьей декаде мая 2020 года. Такой прогноз дала команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского.

Согласно прогнозу, для Украины на 15-дневном отрезке времени (06.05.20 - 20.05.20) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных в день.

Такой характер развития процесса может продолжиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой, вероятно, наступит пик пандемии.

"После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных)", - говорится в прогнозе.

Для города Киева, на протяжении 15-дневного отрезка времени (06.05.20 - 20.05.20) процесс развития пандемии пока более нестационарный с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем "плато" - 40-50 новых инфицированных в день.

Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14.05.20 этот баланс однодневно был даже положительным). Ученые ожидают, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что засвидетельствует начало спада пандемии.

Результаты краткосрочного прогнозного моделирования количества больных COVID-19 в Украине и г. Киеве на 16.05.20 - 20.05.20 получены с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation на основе механизма "скользящего окна" с количеством точек данных для обучения нейронной сети - 12.

Отмечается, что средняя абсолютная погрешность прогноза не превышает 2,2%.

Напомним, по состоянию на 09:00 16 мая, в Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки подтвердились 528 новых случаев коронавируса.