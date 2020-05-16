Як пов'язаний корона вірус з новою дитячою хворобою, що вже забрала п'ять життів, вивчає ВООЗ. У Європі та США зафіксували десятки випадків нового запального синдрому.

Про хворобу звітують у Великій Британії, Італії, Іспанії, Франції та США. Що це за недуга і на які симптоми варто звертати увагу батькам?

Гарячка, висип по всьому тілу, набряки та блювота - такі симптоми нової небезпечної хвороби у дітей. Вона супроводжується запаленням очей, шкіри, судин і серця. І вже забрала перші життя. Троє дітей померли у США, одна - у Великій Британії. Останньою жертвою став 9-річний хлопчик у Франції. Тиждень він провів у лікарні. Але медикам не вдалося його врятувати.

Фабріс Мішель, голова педіатричної реанімації лікарні в Марселі:

Коли хлопчика вперше показали лікарям, йому поставили діагноз "скарлатина" й відправили додому. Але після цього в нього сталася зупинка серця. Тож його доправили до реанімації, і вже тут ми з'ясували, що це нова хвороба.

У дитини виявили антитіла COVID-19. Це означає, що хлопець був уражений вірусом і його імунітет упорався з ним. Тож дедалі більше лікарів пов'язують цю нову недугу з епідемією коронавірусу. Найбільше дітей хворіють у країнах, що найбільше постраждали від пандемії. У Великій Британії зафіксовано близько ста таких випадків, стільки ж - в американському штаті Нью-Йорк.

Марія Ван Керхов, голова підрозділу ВООЗ із нових захворювань:

Усі країни мають бути напоготові й відстежувати цей рідкісний синдром. Насамперед ми хочемо зрозуміти, чи справді він пов'язаний з COVID-19. Бо деякі діти хворіли на коронавірус, а інші - ні. Але до нас продовжує надходити інформація і ми дізнаємося дедалі більше.

Медики припускають, що нова хвороба викликана запізнілою реакцією імунітету на коронавірус. Вона нагадує симптоми іншого, давно відомого синдрому Кавасакі. Це рідкісне захворювання, що характеризується запаленням кровоносних судин, висипом, набряком мигдаликів та лихоманкою. Але якщо Кавасакі уражає малюків до 5 років, то новий синдром - дітей, віком до 16 років.

Стівен Керні, експерт із реанімаційної педіатрії Колумбійського університету (США):

По-перше, варто наголосити, що це дуже рідкісне захворювання. А по-друге, воно дуже очевидне. Тобто діти будуть кволими, у них буде гарячка, висип, тож батьки розумітимуть, що необхідно звертатися до лікарів. І по-третє, хвороба піддається лікуванню.

Наразі більшість дітей, яких уражає нова хвороба, одужують. Головне - вчасно розпочати лікування. А зі спадом епідемії коронавірусу медики очікують і зменшення нових випадків цього синдрому.