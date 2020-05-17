Пентагон "прервал" запуск спутников SpaceX [ Редактировать ]
Космическая компания Илона Маска SpaceX не смогла осуществить запуск интернет-спутников Starlink.
Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.
По информации, Пентагон занял пусковую площадку, с которой взлетают ракеты Falcon, чтобы провести испытания беспилотного космического корабля X-37B.
"В связи с конфликтом (интересов – ред.) на космодроме запуск спутников Starlink планируется осуществить в понедельник в 03.32 (по времени Восточного побережья США)", - отмечается в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Илон Маск планирует снять фильм, съемочной площадкой которого станет космос. Кино будет в жанре боевика.
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