Европарламент "потерял" данные более тысячи сотрудников [ Редактировать ]
В IT-системе Европейского парламента произошла масштабная утечка в открытый доступ данных 1200 работников.
Об этом пишет Politico.
По информации, в сеть попали секретные пароли и другая конфиденциальная информация из учетных записей сотрудников Европейской народной партии.
"Уже упомянутая система – это аккаунты, которыми управляет одна конкретная политическая группа, и это были именно их данные, руководителям группы немедленно сообщили об этом инциденте", - отмечается в сообщении.
Известно, что утекшие данные использовались на старом сайте, а в 2019 году была запущена новая веб-станица, данные из которой не пострадали.
Ранее мы писали о том, что в социальной сети Facebook произошла огромная утечка данных. От этого пострадали 260 млн пользователей.
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