В Киеве объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В столице ожидается сильный ветер. Жителей столицы призывают быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр и призывает придерживаться правил безопасности во время штормового ветра.
В столице, 18 мая, целый день ожидается сильный ветер — 15-24 метров в секунду (Первый уровень опасности, желтый). Такая погода продержится с 11:00 до 22:00.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает:
- все окна домов плотно закрыть
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу
- не выходить на улицу, но если на момент непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии
- не ходить вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт
При падении деревьев или веток, при травмировании людей и прочем Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует - немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.
Напомним, ранее мы сообщали, что погода ухудшится по всей территории Украине. Пройдут дожди из грозами.
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