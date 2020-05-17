До безстрокового страйку готові медики швидкої допомоги у Харкові. Про свої наміри повідомили у відкритому листі. Адресували його голові облдержадміністрації. таке рішення лікарі пояснили тим, що досі не отримали обіцяну надбавку за роботу в період епідемії.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила волонтерка Наталя Попова. До того ж працівники швидкої скаржаться, що їх не забезпечили костюмами індивідуального захисту.

І для виїздів на виклики спецодяг доводиться використовувати по кілька разів. Звернення підписали більш як 60 медиків.