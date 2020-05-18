В понедельник, 18 мая, министр экономики Украины Игорь Петрашко заявил о том, что банковская система страны не работает. Об этом сообщает Liga.net.

Наша банковская система не работает. С момента банкопада прошло уже почти пять полных лет - достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м. Она не является реформированной по существу: стоит вспомнить уровень NPL-кредитов (кредиты, которые не обслуживаются - ред.) в портфелях государственных банков. Если бы у нас была правильная регуляция, думаю, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора.

Также он не видит возможности стимулирования экономики с помощью рефинансирования от Нацбанка.

Эта идея заведомо не такая. От того, что НБУ выдает рефинанс, стимулирование экономики не появится. Реальность сегодня такова, что деньги, полученные от рефинанса, пойдут на финансирование государственного бюджета. В то же время, ресурс банков заморожен через депозитные сертификаты. То есть ресурса недостаточно, а то что есть у банков, идет не на кредитование экономики.

Но без кредитования роста экономики не будет, добавил министр.

Для того, чтобы мы начали расти на 7-8% в год, нам надо, чтобы около 400 млрд грн кредитов ежегодно выдавала банковская система. Этого нужно достичь. Большинство банков рапортует о том, что на кредиты нет спроса, качественного заемщика нет. А как ему появиться, когда ставка 20%? Должны радикально изменить правила на банковском рынке.

Ранее мы писали о том, что Украина и Всемирный банк подписали важное денежное соглашение.