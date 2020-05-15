Украина получит 135 млн долларов от Всемирного банка на дополнительное финансирование совместного проекта по улучшению сферы здравоохранения. Соответствующее соглашение было подписано 15 мая Министерством здравоохранения Украины. Об этом сообщается на странице Министерства финансов Украины в Facebook.

По данным Минфина выделенные Всемирным банком средства пойдут на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Часть полученных средств, а именно 35 млн долларов, направят на меры по усилению защиты населения и противодействию распространению коронавируса.

"Другая часть средств будет использована на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие меры в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала НСЗУ", - заявили в Минфине.

Напомним, уже в мае этого года Украина получит первый транш в размере 50 млн дол. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и назначены субсидии тем, кто из-за карантина потерял работу.