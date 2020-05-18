Півсотні медиків у Харкові почали робочий день з протесту

Півсотні медиків у Харкові почали робочий день з протесту. Фельдшери, медсестри та водії швидкої допомоги вимагають справедливості. Кажуть - працювати часто доводиться без захисту і необхідних ліків, а обіцяні надбавки за роботу у розпал епідемії виплатили не всім. Репортаж Світлани Шекери.

Колишній атовець, а тепер водій швидкої показує лист, під яким підписалися півсотні людей. На папері медики наважилися розповісти про всі ризики й загрози роботи під час епідемії.

Аліна Резнікова, фельдшер швидкої:

Выдают два костюма на человека, мы одеваем одни и те же костюмы. После этого вируса мы можем поехать на любой другой вызов - на ребенка, на инфаркт, на инсульт, и то есть - все контактные будут.

Олександр Колісниченко, водій швидкої:

А сперва нам же ж ничего не давали. А сейчас нам выдали одноразовые, и то нам сказали одевать в крайнем случае.

У попередньому діагнозі медикам керівництво наполегливо радить не писати "COVID".

Старший врач переделывает сама все. Официально был COVID-19, парень вез. Его переделали. Ему запретили отчитываться COVID-19. Вот есть снимки.

А ось так, вручну, молодший медперсонал проводить дезінфекцію швидких після зміни.

Кирило, медбрат:

Я повинен повністю вимити машину, і потім я її здаю.

Та найболючіше питання - виплата надбавок. Обіцяні 300 відсотків за контакт з інфікованими отримали лише п'ять медиків цієї підстанції.

Юрій Болховітін, водій швидкої допомоги:

Мы возим больных COVID-19. В инфекционку, все машины, все водители скорой помощи ездят туда. Т.е. риск заражения, все мы можем заразиться там. Нам не выплачивают наши деньги.

Ті, хто отримав доплати - кажуть, пощастило, що потрапили до звітів.

Роман, лікар швидкої допомоги:

Испытываю определенный дискомфорт со стороны коллег - почему я получил, а мы не получили. Нам не пояснили, где эти деньги, будут они дальше начислены, или не будут.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пояснює: розподілили між медиками понад п'ять мільйонів гривень - усе, що прийшло від Національної служби здоров'я. Кому давати гроші - визначала ціла комісія.

Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Хтось рахує, що цю суму треба було розділити на всіх порівну. Ну тоді знаєте, так можна дуже довго спілкуватися, а на кого, на тих, хто виїздить, тому що запитання були і в співробітників аптечних пунктів, і у диспетчерів, тих, хто прибиральниці, вони теж якимось чином до цього мають відношення.

Лист медики передали до обласної адміністрації. Там проблему назвали "штучною". За офіційними даними, надбавки отримали 244 співробітники Центру екстреної медичної допомоги - це кожен десятий лікар швидкої.