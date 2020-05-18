В понедельник вечером, 18 мая, в Днепровском районе Киева на ходу загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Отмечается, что инцидент произошел на улице Пражская.

"Прямо сейчас пылает автомобиль Chevrolet, на улице Пражской. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.

В то же время УНН сообщает, что в авто, по предварительным данным, находился только водитель, который успел покинуть машину. Для помощи водителю - остановился ряд автомобилей, однако машина активно разгорелась.

На месте работали спасатели ГСЧС, два пожарных авто. Пострадавших, предварительно, нет. Движение по улице затруднено.

Ранее мы писали о том, что в Днепре водитель Toyota "влетел" в мотоциклиста.