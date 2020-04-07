В Днепре водитель Toyota "влетел" в мотоциклиста [ Редактировать ]
В Днепре а проспекте Свободы произошло жуткое ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист и его пассажир - обоих с места происшествия забрала "скорая", передает "Информатор".
По предварительной информации, и Toyota, и мотоцикл двигались по проспекту в попутном направлении - в сторону центра. Автомобиль ехал в правой полосе, мотоциклист - в левой. Со слов очевидцев, водитель Toyota пытался развернуться через две сплошные полосы, чем спровоцировал аварию.
Мотоциклист и его мама (пассажир) получили травмы: у мужчины перелом левой руки и вывих тазобедренного сустава, у женщины - надрыв связок левой стопы и ушибы коленей. Обоих с места происшествия забрала скорая.
Ранее сообщалось, что из-за карантина количество ДТП в Украине сократилось на 63%.
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