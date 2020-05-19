Трамп планирует оружием переманить клиентов России [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп хочет сделать процедуру продажи оружия за рубеж более простой. По его мнению, это позволит Америке привлечь клиентов с российского рынка.
Об этом он заявил во время брифинга.
Американский лидер вспомнил случаи, когда другие страны пытались купить вооружение у США, однако бюрократические препоны не позволили это сделать.
"В прошлом были случаи, когда страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, они были вынуждены обращаться к России или к Китаю", - подчеркнул Трамп.
Стоит отметить, что на сегодня в США сложная процедура продажи оружия за границу.
Ранее сообщалось, что США требуют от России немедленно вернуть Крым.
Также мы писали о том, что Трамп заявил о создании "супер-пупер-ракеты".
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