Президент США Дональд Трамп хочет сделать процедуру продажи оружия за рубеж более простой. По его мнению, это позволит Америке привлечь клиентов с российского рынка.

Об этом он заявил во время брифинга.

Читайте также Золото стремительно дорожает из-за кризиса в США

Американский лидер вспомнил случаи, когда другие страны пытались купить вооружение у США, однако бюрократические препоны не позволили это сделать.

"В прошлом были случаи, когда страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, они были вынуждены обращаться к России или к Китаю", - подчеркнул Трамп.

Стоит отметить, что на сегодня в США сложная процедура продажи оружия за границу.

Ранее сообщалось, что США требуют от России немедленно вернуть Крым.

Также мы писали о том, что Трамп заявил о создании "супер-пупер-ракеты".