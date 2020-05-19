Словаччина та Чехія відкриють кордони [ Редактировать ]
У Євросоюзі активно пом'якшують карантин. Обмеження на перетин кордону послаблюють Словаччина та Чехія. Вже післязавтра словакам дозволять короткострокові поїздки до сусідніх країн ЄС, зокрема, Німеччини та Польщі.
При цьому не обов'язково перебувати на двотижневій самоізоляції. Водночас Чехія анонсувала послаблення контролю на кордонах з кінця травня. В'їзд до країни дозволять лише за наявності негативного тесту на коронавірус.
по теме
Уряд Польщі готується до відновлення економіки після карантину
Польща з 15 червня хоче відкрити кордони. Ця новина цікава з двох причин. По-перше, ця країна - наш найближчий сусід. А по-друге, саме Польща є нашим "карантинним орієнтиром"
Польща виходить із карантину: уряд розроблює план відновлення економіки
Польща повертається до нормального життя. В уряді вже говорять про відновлення економіки. Але наголошують наскільки швидким воно буде, залежить від свідомості поляків
Коронавірус в Україні боротимуть відпочинком на морі
І хоча, як бачимо, люди вже фактично самовільно виходять із карантину, в уряді попереджають - легковажність може спричинити новий сплеск.
Черкаси зустріли пом'якшення карантину відкриттям ринків та ресторанів
Маски зняли, дистанцію скоротили. Пом'якшення обмежень остаточно розслабило українців
Транспортний колапс у Києві: люди пересідають на велосипеди та переплачують за таксі
В усіх містах України - автомобільні затори, черги на автобуси і тролейбуси, та масова піша хода. Карантин послабили, людям треба на роботу, але... як доїхати?