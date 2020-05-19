Словакам дозволять виїжджати за кордон [ Редактировать ]
У Євросоюзі активно пом'якшують карантин. Обмеження на перетин кордону послаблюють Словаччина та Чехія. Вже післязавтра словакам дозволять короткострокові поїздки до сусідніх країн ЄС, зокрема, Німеччини та Польщі.
При цьому не обов'язково перебувати на двотижневій самоізоляції. Водночас Чехія анонсувала послаблення контролю на кордонах з кінця травня. В'їзд до країни дозволять лише за наявності негативного тесту на коронавірус.
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