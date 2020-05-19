Леонардо Ди Каприо решил помочь горным гориллам и отправил в фонд спасения горных горилл 2 миллиона долларов.

Об этом актер написал в своем Instagram.

По его словам, этот вид человекоподобных животных находится на грани вымирания, поэтому особенно нуждается в помощи.

"Парк является одним из самых биологически разнообразных районов на планете и домом для горных горилл, находящихся под угрозой исчезновения", - отметил Ди Каприо.

Известно, что оставшаяся популяция горилл живет в заповеднике Вирунга.

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