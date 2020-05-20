Прокуратура Луганщини відкрила доступ до реєстру російської агресії [ Редактировать ]
Поскаржитись на дії агресора тепер можна у спеціальному реєстрі - його запровадила прокуратура Луганщини. В перелік будуть вносити заяви фізичних та юридичних осіб, які постраждали від злочинів пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України.
У прокуратурі зазначають, що це надасть змогу громадянам отримати статус потерпілого, встановити розмір заподіяних збитків та звернутися до суду для їх подальшого відшкодування.
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