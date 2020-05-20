У перелік будуть вносити заяви фізичних та юридичних осіб, які постраждали від російської агресії

Поскаржитись на дії агресора тепер можна у спеціальному реєстрі - його запровадила прокуратура Луганщини. В перелік будуть вносити заяви фізичних та юридичних осіб, які постраждали від злочинів пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

У прокуратурі зазначають, що це надасть змогу громадянам отримати статус потерпілого, встановити розмір заподіяних збитків та звернутися до суду для їх подальшого відшкодування.