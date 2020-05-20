В Киеве появятся "живые" драконы: как попасть на выставку [ Редактировать ]
В Киеве, недалеко от центрального корпуса ВДНГ, под открытым небом появятся более двадцати уникальных анимированных драконов из сказочных историй, древних мифов Востока и Запада, фантастических книг, фильмов и видеоигр. Об этом сообщает "Информатор".
Гости могут не только собственными глазами увидеть, как выглядели знаменитые мифические чудовища, но и оценить их гигантские размеры - масштаб фигур колеблется от двух до четырех метров, а некоторые особи настолько большие, что задевают головами многолетние деревья на территории ВДНГ.
Все драконы не только рычат, но и движутся.
Экспозицию уже увидели тысячи зрителей в нескольких странах. Парк открылся с соблюдением всех карантинных норм, включая социальную дистанцию.
- Выставка пробудет в Киеве до конца июля.
- Экспозиция работает ежедневно с 10:00 до 20:00.
Ранее мы писали о том, что Формулу-1 отменили из-за пандемии коронавируса. Также Кения подтвердила первый случай коронавируса.
Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса.
по теме
Будівництво на даху: жителі київської багатоповерхівки потерпають від сусіда-забудовника
Замало "квадратів" у квартирі? Добудуй! - таким принципом дедалі частіше керуються жителі київських висоток
Фермери позбуваються врожаю: тонни моркви гниють у полі під Києвом
За словами фермера, моркву можна взяти не лише на майданчику для добрив, а і в нього вдома - задарма, просто звернувшись до землевласника
Когда заработают кинотеатры
Совсем скоро могут быть сняты ограничения на работу культурных заведений, откроются кинотеатры и концертные площадки
Ретроградная Венера: что ждет каждый знак зодиака в июне
С 13 мая по 25 июня в свои "права" вступает ретроградная Венера
Выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы
В июне есть дополнительные выходные