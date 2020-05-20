В Киеве, недалеко от центрального корпуса ВДНГ, под открытым небом появятся более двадцати уникальных анимированных драконов из сказочных историй, древних мифов Востока и Запада, фантастических книг, фильмов и видеоигр. Об этом сообщает "Информатор".

Гости могут не только собственными глазами увидеть, как выглядели знаменитые мифические чудовища, но и оценить их гигантские размеры - масштаб фигур колеблется от двух до четырех метров, а некоторые особи настолько большие, что задевают головами многолетние деревья на территории ВДНГ.

Все драконы не только рычат, но и движутся.

Экспозицию уже увидели тысячи зрителей в нескольких странах. Парк открылся с соблюдением всех карантинных норм, включая социальную дистанцию.

Выставка пробудет в Киеве до конца июля.

Экспозиция работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Ранее мы писали о том, что Формулу-1 отменили из-за пандемии коронавируса. Также Кения подтвердила первый случай коронавируса.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса.