В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех обещаний.

Речь идет о предвыборных обещаниях.

"Я не знаю ... Искренне, одной (каденции, - ред.) не хватит", - отметил президент.

Кроме того, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро. Также он заявил, когда Украина подпишет меморандум с МВФ. Также Зеленский отметил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако, могут рассматриваться и другие форматы переговоров.

Отметим, Зеленский назвал главное условие для встречи в "нормандском формате". Также в ходе конференции Зеленский отметил, что не может найти новых министров.

Напомним, в Раде требуют изменить формат работы. А Зеленский назвал условие для роспуска парламента.