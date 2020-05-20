Одной каденции не хватит: Зеленский о выполнении обещаний [ Редактировать ]
В среду, 20 мая, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех обещаний.
Речь идет о предвыборных обещаниях.
"Я не знаю ... Искренне, одной (каденции, - ред.) не хватит", - отметил президент.
Кроме того, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро. Также он заявил, когда Украина подпишет меморандум с МВФ. Также Зеленский отметил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако, могут рассматриваться и другие форматы переговоров.
Отметим, Зеленский назвал главное условие для встречи в "нормандском формате". Также в ходе конференции Зеленский отметил, что не может найти новых министров.
Напомним, в Раде требуют изменить формат работы. А Зеленский назвал условие для роспуска парламента.
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