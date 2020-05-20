В Израиле в Фонде наследия Стены Плача решили раздать места для верующих у Западной Стены с помощью лотереи. Об этом сообщает jewishnews.com.ua.

Соответствующее решение было принято в связи с ограничениями Минздрава Израиля на массовое посещение публичных мест, в то время как количество желающих помолиться у Стены Плача во время праздника Шавуот (28 мая) достаточно велико.

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Для участия в лотерее нужно заполнить форму на сайте фонда. Заявки принимаются до вечера 23 мая, а победителей объявят 24-го числа.

Отмечается, что в данном мероприятии смогут принять участие лица старше 11 лет, которые также должны будут предъявить удостоверение личности при входе.

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