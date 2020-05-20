Попри пом'якшення карантину, в транспортній ізоляції і досі залишаються сотні сіл на Черкащині. Більшість тамтешніх мешканців вже понад два місяці змушені або за чималі кошти винаймати приватний транспорт, або просто не виїжджати. Через таку безвихід селяни вже на межі бунту і готові виходити на акції протестів.

У своїх струджених та чорних від землі руках пані Тетяна тримає цьогорічний врожай полуниці. Щосезону жінка вивозить вирощене на ринок за 35 кілометрів, до Черкас, так підробляє до своєї мізерної пенсії.

Власного автомобіля її родина не має, тож діставалася автобусом. Та громадський транспорт до Сагунівки вже два місяці як не їздить.

Тетяна Бондаренко, жителька села Сагунівки:

Все пропаде через те що в селі ще не купляють клубніку, якщо будуть куплять, то вона вже перша пропаде. Ось подивіться, пройдіть далі, все вона червона і нема чим одвезти.

Без громадського транспорту в ізоляції залишились чи не більшість жителів Сагунівки. Машиною багато не наїздиш, та й не в усіх вона є, розповідає пан Іван. Пенсіонер каже, в молоді роки їздив до Черкас велосипедом. А тепер боїться, що не подужає - а в місто треба за ліками.

Іван Чепурний, житель села Сагунівки:

Якщо в Черкаси я не маю змоги, хіба через знайомих десь хтось працює, то можу домовитись. Дуже важко, дуже важко.

Через відсутність автобусів селяни просто в розпачі. На цій нараді сільських голів у Черкаській райадміністрації перше питання відновлення внутрішньообласного сполучення. Розмова з районними посадовцями відразу на підвищених тонах.

В місті вже дві неділі ходить транспорт - це нас знову ущемляють, чого по селах не пустили, так як і в місті автобуси, чому наші люди не можуть доїхати.

Сільський голова Сагунівки стверджує, через відсутність автобусного сполучення в ОТГ найбільше постраждала молодь, яка живе в селі, а працює в обласному центрі.

Ірина Бадяненко, голова Сагунівської ОТГ:

Сільська людина, яка працює в місті, тому, що в селі нема роботи на даний момент вона взагалі лишилась роботи, в кого вона була у місті - вони не змогли поїхати на роботу.

В обласній адміністрації селян заспокоюють - із 22 травня Кабмін готує чергове пом'якшення карантину. Принаймні внутрішньообласні маршрути планують відновити, щоправда, з деякими обмеженнями.

Дмитро Ляшов, заступник голови Черкаської обласної адміністрації:

Норми, які наразі діють - це перевезення по кількості людей не більше ніж визначено сидячі місця, визначено технічними характеристиками транспортного засобу, а також наявність засобів захисту.

Та чиновник не відкидає і того, що громадський транспорт знову може стати на карантин. Це відбудеться автоматично, якщо кількість інфікованих в області почне різко зростати.