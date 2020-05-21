Власти Киева не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотвод в столице. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

20 мая КП "Киевводоканал" опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян еще на 19% - с января 2021 года.

"Мы понимаем, что цена на услуги формируется, исходя из объективных расходов. В частности, стоимости электроэнергии, зарплаты персонала и других. Но мы должны учесть и платежеспособность людей, которая значительно снизилась из-за карантинных мероприятий. Поэтому городские власти не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотведение", - заявил столичный градоначальник.

Виталий Кличко сообщил, что за потребленную холодную воду уровень оплаты в Киеве сегодня - более 90%.

Напомним, что недавно и. о. министра энергетики Ольга Буславец пообещала, что тариф на электроэнергию для населения не будут повышать до конца года.