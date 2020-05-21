На фронті чергове загострення. І знову втрати. Вранці на Луганщині був смертельно поранений один з українських захисників. У військову вантажівку влучила ворожа міна 120 калібру. Ще п'ятеро армійців поранено. А кілька годин тому, одного воїна уразило осколками під час ворожого обстрілу Авдіївки.

Напередодні ж, на передовій поблизу Трьохізбенки, загинув командир батальйону патрульної служби "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов. Ще троє армійців зазнали осколкових поранень. Як повідомили в обласній поліції, бійці виконували завдання штабу. За попередніми даними, військові підірвалися на вибухівці. Також відомо, що в цей час на цій ділянці тривали ворожі обстріли. Окупанти напередодні вдвічі збільшили кількість вогневих атак - 18 за добу. За даними розвідки, одного бойовика знищено, двох поранено.