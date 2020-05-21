Втрати на фронті: бойовиики вдвічі збільшили кількість атак [ Редактировать ]
На фронті чергове загострення. І знову втрати. Вранці на Луганщині був смертельно поранений один з українських захисників. У військову вантажівку влучила ворожа міна 120 калібру. Ще п'ятеро армійців поранено. А кілька годин тому, одного воїна уразило осколками під час ворожого обстрілу Авдіївки.
Напередодні ж, на передовій поблизу Трьохізбенки, загинув командир батальйону патрульної служби "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов. Ще троє армійців зазнали осколкових поранень. Як повідомили в обласній поліції, бійці виконували завдання штабу. За попередніми даними, військові підірвалися на вибухівці. Також відомо, що в цей час на цій ділянці тривали ворожі обстріли. Окупанти напередодні вдвічі збільшили кількість вогневих атак - 18 за добу. За даними розвідки, одного бойовика знищено, двох поранено.
по теме
Війна на Донбасі: бойовики продовжують атакувати позиції оборонців
Знову обстріли на Донбасі. За минулу добу бойовики 11 разів обстрілювали позиції наших збройних сил. Сьогодні також тиші немає
Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції оборонців
Чергова провокація окупантів на передовій. Сьогодні бойовики з автоматичних станкових і підствольних гранатометів атакували українських захисників поблизу Оріхового
На Донбасі бойовики обстрілюють житлові квартали
В українському війську доба минула без втрат. Російські окупанти дещо знизили вогневу активність напередодні лише один раз порушували режим тиші
Війна на Донбасі: бойовики поранили українських вояків
До подій на фронті. Четверо наших захисників поранені минулої доби. Бойові ураження армійці дістали під час ворожого обстрілу Оріхового
На Донбасі загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Гурбанов
Трагедія сталася близько десятої вечора поблизу Трьохізбенки Новоайдарського району