В четверг, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал банковский закон. Об этом со ссылкой на источник в офисе президента сообщает "Украинская правда".

В МВФ заявили, что ожидают подписания Зеленским банковского закона для продвижения по программе Stand-by и продолжают обсуждать с Киевом параметры дальнейшего взаимодействия.

"Мы приветствовали принятие (Верховной Радой Украины - ред.) банковского законодательства, которое усиливает процесс урегулирования в банковской сфере и обеспечивает гарантии использования государственных ресурсов", - сказал директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

Программа Stand-by поможет Украине эффективно преодолеть последствия коронавирусного кризиса в экономике и сфере здравоохранения, добавил Райс.

"И тогда, как я уже говорил в прошлый раз, когда экономическое восстановление станет более стабильным, фокус нашей политики должен снова переключиться на решение вопросов длительных структурных реформ в Украине с целью содействия более мощном и инклюзивном росту", - подытожил представитель МВФ.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада на внеочередном заседании разблокировала подписания закона об открытии рынка земли.