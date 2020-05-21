Зеленский подписал банковский закон - СМИ [ Редактировать ]
В четверг, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал банковский закон. Об этом со ссылкой на источник в офисе президента сообщает "Украинская правда".
В МВФ заявили, что ожидают подписания Зеленским банковского закона для продвижения по программе Stand-by и продолжают обсуждать с Киевом параметры дальнейшего взаимодействия.
"Мы приветствовали принятие (Верховной Радой Украины - ред.) банковского законодательства, которое усиливает процесс урегулирования в банковской сфере и обеспечивает гарантии использования государственных ресурсов", - сказал директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
Программа Stand-by поможет Украине эффективно преодолеть последствия коронавирусного кризиса в экономике и сфере здравоохранения, добавил Райс.
"И тогда, как я уже говорил в прошлый раз, когда экономическое восстановление станет более стабильным, фокус нашей политики должен снова переключиться на решение вопросов длительных структурных реформ в Украине с целью содействия более мощном и инклюзивном росту", - подытожил представитель МВФ.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада на внеочередном заседании разблокировала подписания закона об открытии рынка земли.
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