Ученые выяснили эволюционное назначение бороды [ Редактировать ]
Борода у мужчин появилась в ходе эволюции, чтобы защитить лицо от ударов, считают биологи из Университета Юты. Эксперименты показали, что густая растительность способна смягчить удар в челюсть и защитить от перелома. Посвященное этому исследование было опубликовано в журнале Organismal Biology.
Свою гипотезу американские ученые проверили экспериментально. На настоящих мужчинах, опыты ставить не стали. Вместо этого создали упрощенные модели из композитного материала, имитирующего кость, и кожи с шерстью от овец. Удары наносились не вручную, а с помощью специального металлического стержня. Сила удара измерялась датчиками.
Как и предполагалось, больше всего пострадали модели с коротким мехом. Длинная густая поросль лучше амортизировала удары, тем самым защищая от травм. Самые "бородатые" модели поглощали на 37% больше энергии, чем "безволосые".
"Защитные функции бороды могут дать преимущество в драках между мужчинами и, следовательно, стать предметом эволюционного отбора. Это также может объяснить, почему волосы на лице ассоциируются с выраженной мужественностью, социальным доминированием и поведенческой агрессивностью — возможно, они играют роль индикатора уровня неуязвимости к травмам лица", - сказано в исследовании.
Исследователи рассматривают это как доказательство естественного отбора в пользу густой растительности на лице. Они отмечают, что у других животных, например, у львов, длинная шерсть на голове также могла развиться для защиты шеи и челюсти. В отличие от других приматов, у человеческих самцов в нижней части лица есть достаточно густая и жесткая растительность.
Вопросом о назначении бороды у человека задавался еще автор "Теории эволюции" Чарльз Дарвин. Он пришел к выводу, что она нужна для привлечения женщин.
Как сообщалось ранее, в Израиле из-за пандемии коронавируса начали производить защитные маски для бородачей.
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