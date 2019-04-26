Договор о ракетах средней и меньшей дальности может быть прекращен 2 августа. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет "Корреспондент".



"Принципиальный выбор США в пользу слома договора перевесил любые иные соображения, поэтому второго августа текущего года договор, видимо, прекратит свое существование", - указал Рябков.

Также он назвал надуманным утверждения США о российской ядерной угрозе: "Особенно циничными выглядят тиражируемые американцами ссылки на мифический рост российской ядерной угрозы, преднамеренно искажаются положения российской военной доктрины относительно возможности применения ядерного оружия, общественности настойчиво внушают, что Россия якобы пересматривает свои взгляды на место и роль ядерного оружия и делает на него все более сильный акцент. Все это не соответствует действительности", - заявил он.



При этом замглавы МИД РФ отметил, что США сами хотят увеличить свой ядерный арсенал.



"В ядерной доктрине США анонсированы планы создания новых ядерных боеприпасов с пониженной мощностью. Это ядерная боеголовка для баллистических ракет подводных лодок Trident II, а также новая крылатая ракета морского базирования в ядерном оснащении", - отметил Рябков.

Ранее Россия отвергла "ракетный ультиматум" Соединенных Штатов. Также сообщалось, что армия Украины испытала две ракетные системы.