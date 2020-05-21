В четверг, 21 мая, фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрения. Об этом сообщил один из адвокатов Антоненко Леонид Маслов на странице в Facebook.

В частности, по его словам, изменили мотивы преступления. Убрали "ультранационалистические идеи" и "величие арийской расы".

Теперь "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов решили создать крайне резонансные события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" А.Антоненко, Я.Дугарь и Ю.Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корысном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК - корыстный или заказной мотив).

Маслов также сообщил, что что Антоненко теперь значится не как организатор, а как исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко теперь - якобы заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок.

По словам адвоката, в новом подозрении говорится, что они уничтожили машину Subaru, в которой находился Шеремет, и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку.

Маслов отметил, что это добавляет еще две статьи в обвинение, но не называл их.

Похоже, что завтра состоится завершения расследования и раскрытия всех доказательств.

Ранее в ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.