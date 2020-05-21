Юристи і громадські активісти вимагають від Міністерства інфраструктури розібратися із ситуацією в Українському Дунайському Пароплавстві. Керівництво підприємства звинувачують у корупції та розкраданні державної компанії. У чому саме полягають претензії і до кого? Детальніше далі.

З самого ранку під стінами Міністерства інфраструктури зібралися громадські активісти і юристи. На ім'я міністра Владислава Криклія передають лист з інформацією щодо ситуації у Дунайському Пароплавстві. Керівника державного підприємства Олексія Хомякова звинувачують у призначенні своїм заступником Андрія Кравцова, компанія якого винна Пароплавству чималі гроші.

Володимир Циганов, правозахисник ГО "Стоп корупції":

Компанія Андрія Кравцова винна на сьогодні підприємству понад 5 мільйонів гривень за послуги і взагалі стає питання - як компанія, яка винна кошти держпідприємству сьогодні людина стає ще заступником керівника цього підприємства.

Адвокат Віктор Карагяур представляє інтереси вже естонського підприємства "Зінгер Шипінг". Каже - фірма теж постраждала від дій Кравцова.

Віктор Карагяур, адвокат:

Через дії Андрія Кравцова, а також інших осіб, повязаних з махінаціями з рейсовими чартерами, а також невикоанння умов укладених договорів були спричинені збитки іноземній компанії "Зінгер Шипінг" на суму 691 тисяча доларів США. Ці збитки уже були повністю підтверджені рішенням лондонського арбітражу.

Ось рішення суду, датоване минулим роком. Арбітраж постановив сплатити усю суму постраждалій стороні. Саме Кравцов, за словами юриста, представляв у цій справі інтереси підприємства-порушника. Але гроші і досі ніхто не повернув.

Віктор Карагяур, адвокат:

Тому ми даним повідомленням просимо міністра відреагувати та вплинути на своїх підлеглих стосовно виплати боргу іноземній компанії "Зінгер Шипінг" та контролювати кадрові питання більш ретельно

Скандал в Українському Дунайському Пароплавстві триває ще з минулого року - після призначення тимчасовим менеджером компанії Олексія Хом'якова. Разом з ним у топменеджмент підприємства й прийшов Андрій Кравцов та ще один радник - Олександр Кравченко. За даними активістів "Стопкору" останній мав стосунок до продажу активів пароплавства у Німеччині за безцінь. Після звернення капітанів компанії та активістів у ситуацію втрутилися і народні депутати. Питання щодо скандальних призначень у дунайському пароплавстві порушили на парламентському комітеті.

Олександр Скічко, народний депутат України, фракція "Слуга народу":

Якщо є проблема і її піднімають зокрема наші виборці і працівники, було б доречно викликати пана Хомякова і запитати що зроблено, які рухи йдуть в УДП і послухати про результати. Я готовий підняти це питання на комітеті сьогодні.

Ще раніше розібратися у ситуації пообіцяв голова директорату морського та річкового транспорту Мінінфраструктури Ярослав Ілясевич. А міністр Владислав Криклій навіть наголосив - триває розслідування кримінальної справи.

Владислав Криклій, Міністр інфраструктури України:

Я маю перевірити, зараз не можу сказати стосовно того, як там кримінальна справа ця відбувається. Ну, деталей я не знатиму, звісно, кримінальної справи, але хоча б розуміти там процес. Наскільки вони далеко.

Тож тепер активісти чекають на відповідь. І обіцяють звернутися до правоохоронців.