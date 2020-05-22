НБУ снизил курс доллара на 25 мая [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 1 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на таком уровне: 26,7556 гривен за 1 доллар (-0,0143 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 26,7699 гривен за 1 доллар.
Напомним, что в пересмотренном бюджете-2020 заложен курс 29,5 грн за доллар. Все говорит о том, что нацвалюту ждет плавная девальвация.
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