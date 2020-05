В Пакистанской авиакатастрофе, которая случилась 22 мая, есть выжившие. По предварительным данным на борту Airbus A-320 находилось 107 человек, из которых выжили только три человека - глава крупного пакистанского банка- Зафар Масуд, пассажир - Мухаммад Зубаир и Халид Шердил. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации страны.

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, выживший глава крупного пакистанского банка Зафар Масуд, который числится среди 98 погибших пассажиров лайнера. С места крушения самолета, который упал на жилые дома, удалось спасти нескольких детей еще несколько человек погибли в зданиях, на которые рухнул самолет.

Банкир находится в больнице Darul Sehat Hospital в Карачи. В госпитале журналистам рассказали, что жизнь Масуди вне опасности. Он получил переломы костей бедра и ключицы. По данным телеканала, банкир в сознании и уже даже говорил с родными по телефону.

Также, по данным телеканала Geo со ссылкой на источники в службах спасения сообщил, что из-под завалов домов, разрушенных падением авиалайнера, были вызволены 15-20 человек. Восемь человек получили травмы и были госпитализированы. Сообщается, что были найдены тела одного ребенка и одного взрослого.

Как сообщили в управлении гражданской авиации Пакистана, причиной крушения самолета A320 могла стать техническая неполадка.

Телеканал Dunya News опубликовал запись последнего разговора пилота. Он сказал диспетчеру, что "потерял двигатель", после чего подал сигнал бедствия.

О втором потерпевшем сообщил официальный представитель правительства провинции - Синд Муртаза Вахаб, назвал в Twitter имя еще одного выжившего – это Мухаммад Зубаир. Местные чиновники уже посетили Зубаира в больнице.

