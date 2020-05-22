Стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО.

Цена газа в мае 2020 года составит 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отметили в пресс-службе, в мае цена газа для населения упала на 21%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.

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