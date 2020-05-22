Цены на газ: сколько будут платить украинцы в мае [ Редактировать ]
Стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО.
Цена газа в мае 2020 года составит 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Об этом сообщает пресс-служба НАК.
Как отметили в пресс-службе, в мае цена газа для населения упала на 21%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.
Ранее мы писали, сколько стоит бензин в Украине.
по теме
Чи загрожують Порошенку "плівки Деркача": пояснення юриста
Анна Маляр розповіла про те, чи означають скандальні плівки з розмовою Порошенка та Байдена державну зраду
Стрельба в Днепре: дело направили в суд
Пятерых человек, которые устроили стрельбу на улице Титова, будут судить
Календарь православных праздников на июнь 2020
Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь
Дело Шеремета: полиция завершила следствие по возможным исполнителям
Антоненко, Кузьменко и Дугарь и их защитникам предоставят материалы дела
Под Донецком водитель сбил ребенка и скрылся
Правоохранители нашли его автомобиль, однако сам мужчина скрывается