Цікаво, що навіть спікер парламенту не знає точно, скільки ж нардепів вже перехворіли коронавірусом. Ось напередодні в інтерв'ю Дмитро Разумков сказав, що таких у Верховній Раді - від 10 до 15 осіб. Прізвища - не назвав.

Прощавай, карантине! Спочатку це стало настроєм більшості українців, а ось уже й влада намагається вписати таке ставлення людей у свої рішення. Від сьогодні офіційно дозволено бути без масок на вулиці. Але в магазині, на ринку, чи в іншому публічному місці, вона обов'язкова.

А ще від сьогодні повноцінно курсуватиме транспорт. Але не скрізь. До того ж досі не вирішене питання про відкриття метро. Докладніше про все - Ірина Баглай.

Чим далі, тим м'якше. Україна впевнено виходить із локдауну.

Денис Шмигаль, прем'єр- міністр України:

Люди цього чекають, час прийшов. В Україні вже почали зниження динаміки захворюваності у нас кілька днів було коли перевищення кількості осіб, які одужали було більше ніж кількість осіб, які захворіли.

А отже сьогодні офіційно починається другий етап послаблення карантину. І нарешті поїхали. Напевне, найочікуваніше з послаблень - стосується транспорту. Наземний у деяких регіонах уже запрацював. Без спецперепусток і в докарантинній чисельності. У столиці із гальм знімуть від завтра. Першим поїде міський.

Чого по селах не пустили, так як і в місті автобуси, чому наші люди не можуть доїхати.

Уже - зможуть! Поновлюють і внутрішньообласні та приміські рейси.

Але знову ж таки, не всюди. 10 областям МОЗ радить пригальмувати до першого червня. І для усього без винятку транспорту, коли б він не поїхав, є чіткі вимоги: регулярна дезінфекція, масковий режим для всіх. Кількість пасажирів - обмежена кількістю сидячих місць.

Ну і найбільша інтрига - метро. Чи запрацює столична підземка з понеділка, як обіцяли в Кабміні? Це ще досі питання не вирішене. МОЗ - не рекомендує запускати метрополітен, бо в столиці забагато хворих. Київський мер усе ж просить дозволити роботу.

У самому ж метро готуються до відкриття. І нагадують: про жетони слід забути - розрахунок буде лише безконтактний банківська картка, проїзний або картка киянина.

Відновили роботу промислові ринки, магазини і готелі. Уже дозволені спортивні змагання до півсотні учасників і без глядачів. І служби в храмах - з дотриманням дистанції.

А з понеділка нарешті запрацюють дитсадки. От тільки радіти батькам поки що зарано - дітей у багатьох регіонах ще не прийматимуть. Готуватимуться до 1 червня.

Потім прийом малюків теж регулюватиметься правилами. Постійний температурний скринінг, прибирання та дезінфекція. Іграшки, рушники та килими - під забороною.

Протиепідеміологічні заходи будуть і в школах та училищах, які відвідуватимуть випускники. І з 1 червня ми зможемо подорожувати Україною - на потягах та автобусах.

А за стабільної ситуації від середини червня реальністю можуть стати і подорожі літаками. Та попри всі пом'якшення не забуваємо ми і далі живемо у режимі карантину. А це означає у приміщеннях та транспорті в масці, а от на вулиці вже можна зняти. Але документи тримайте при собі. Щонайменше до 22 червня.