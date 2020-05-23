Помста та залякування: хто стоїть за нападом на офіс партії "Опозиційна платформа - За життя" у Києві? [ Редактировать ]
Димові шашки, фаєри та вибухівка. У Києві молодики напали на офіс партії "Опозиційна платформа - За життя". Кілька десятків людей у балаклавах і масках атакували приміщення у середмісті столиці - будівлю закидали пакетами з фарбою та вибуховою сумішшю.
Правоохоронці затримали 17 нападників і відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
В "Опозиційній платформі - За життя" виступили із заявою. Політики вважають, що напад на офіс є спробою помститися і залякати за принципову позицію партії в питаннях виконання Мінських угод, встановлення миру на Донбасі та неприпустимості зовнішнього управління країною.
по теме
Корупція та службова недбалість: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає покарати винних в обвалі житлового будинку в Одесі
На вулиці Торговій в Одесі завалилася будівля, яка простояла майже півтора століття - саме тоді, коли поруч почали будівництво висотного комплексу
Іноземець грабував у Києві аптеки та кредитні установи (відео)
Зловмисник розпилював в обличчя працівників сльозогінний газ, забирав виручку та тікав
У Запоріжжі торгівці ринку напали на журналістів
Покупцям тут явно раді, а ось пресі не дуже - з порога зустрічають нецензурною лайкою
У Києві знайшли застреленим депутата Валерія Давиденка
Поряд з тілом була зброя - на місці інциденту працює поліція
Вихід з карантину та антикризовий план: "Опозиційна платформа - За життя" оприлюднила головні пріоритети для Верховної Ради - Юрій Бойко
Два місяці поспіль народні депутати з'являлися під куполом раз на тиждень. Та відсьогодні - звичний режим. Щоправда, без довгої перерви і за новим графіком
Підтримка медиків та боротьба з корупцією на пароплавстві: депутати "Опозиційної платформи - За життя" оприлюднили головні завдання Одеської облради
Депутати Одеської облради підозрюють: можновладці навмисно доводять до банкрутства "Українське Дунайське Пароплавство" - аби потім за безцінь передати його у приватні руки