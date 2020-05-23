Димові шашки, фаєри та вибухівка. У Києві молодики напали на офіс партії "Опозиційна платформа - За життя". Кілька десятків людей у балаклавах і масках атакували приміщення у середмісті столиці - будівлю закидали пакетами з фарбою та вибуховою сумішшю.

Правоохоронці затримали 17 нападників і відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

В "Опозиційній платформі - За життя" виступили із заявою. Політики вважають, що напад на офіс є спробою помститися і залякати за принципову позицію партії в питаннях виконання Мінських угод, встановлення миру на Донбасі та неприпустимості зовнішнього управління країною.