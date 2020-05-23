Тело народного депутата Валерия Давиденко с огнестрельным ранением, нашла уборщица. О подробностях трагедии сообщает "Страна"

Труп был обнаружен 23 мая в 18.30 в здании по улице Большой Васильковской, 4. Это возле Бессарабского рынка в Шевченковском районе столицы.

Около тела был найден пистолет. Было ли это убийство или самоубийство - предстоит выяснить правоохранителям. У Давиденко было одно огнестрельное ранение.

Фото с места убийства опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук. Он заявил, что смерть похожа на самоубийство из наградного "Глока". Тело нашли в туалете.

Позже об убийстве Давиденко написал в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины. В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом проишествия. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии.

Напомним, 23 мая в Киеве был убит народный депутат Валерий Давиденко.

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