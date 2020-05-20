В Киеве Volkswagen "вылетел" на встречку и спровоцировал жуткое ДТП [ Редактировать ]
В среду, 20 мая, в Киеве произошло массовое ДТП с участием 4 автомобилей. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся на крышу. Об этом сообщает патрульная полиция Киева в своем официальном Telegram-канале.
По данным правоохранителей, на улице Дегтяревской автомобиль Volkswagen совершил выезд на полосу для движения во встречном направлении, после чего, вероятно, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилями Subaru, Honda и Skoda.
После столкновения Volkswagen перевернулся на крышу. В результате аварии никто не пострадал.
Отмечается, что во время разговора с водителем Volkswagen правоохранители обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, но проходить освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался. На виновника аварии патрульные составили протокол по статье 124 и протокол по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что в Венгрии в ДТП попал автобус с эвакуированными украинцами.
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