В среду, 20 мая, в Киеве произошло массовое ДТП с участием 4 автомобилей. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся на крышу. Об этом сообщает патрульная полиция Киева в своем официальном Telegram-канале.

По данным правоохранителей, на улице Дегтяревской автомобиль Volkswagen совершил выезд на полосу для движения во встречном направлении, после чего, вероятно, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилями Subaru, Honda и Skoda.

После столкновения Volkswagen перевернулся на крышу. В результате аварии никто не пострадал.

Отмечается, что во время разговора с водителем Volkswagen правоохранители обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, но проходить освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался. На виновника аварии патрульные составили протокол по статье 124 и протокол по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в Венгрии в ДТП попал автобус с эвакуированными украинцами.