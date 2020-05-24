Под Харьковом дети устроили погром на кладбище [ Редактировать ]
В поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области дети в возрасте от 6 до 11 лет повалили памятники на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
В полицию обратилась 65-летняя женщина. Она пришла на могилу сына и через некоторое время услышала шум. После этого она увидела, как дети расшатывали крест на одной из могил. Несовершеннолетние заметили женщину и скрылись.
Полицейские установили, что участниками происшествия являются два брата 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Также устанавливается причастность к совершению преступления 9-летней девочки, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом.
Всех четверых детей опросили, сейчас полицейские принимают заявления от пострадавших.
Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.
В настоящее время следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства.
Ранее сообщалось, что в Ривне на заборе кладбища застряла 70-летняя старушка.
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