44-летняя певица Сия Кейт Изобелль Фуллер - или же просто Sia, призналась, что уже год является матерью двух взрослых 18-летних парней. Об этом певица рассказал в откровенном интервью на радио SiriusXM.

Я на самом деле усыновила двух парней в прошлом году, им было 18 лет, но сейчас им уже 19. Они были очень взрослыми, и у них не было почти никаких шансов попасть в приемную семью. Но я их очень люблю

Певица Sia оставила, все-таки интригу во всей истории с усыновлением, не озвучив даже имен парней. Но в американских СМИ многие предположили, что речь идет об одном из подростков-сирот Дэсани, про которого даже был снят документальный фильм американского канала HBO Foster. Ранее артистка даже писала в личном блоге о своем намерении усыновить его, и многие восприняли это как призыв к реальным действиям.

Посмотрев этот фильм и узнав историю Дэсани, Sia написала в Twitter несколько сообщений, в которых выразила готовность усыновить мальчика:



Хей, Дэсани из фильма Foster на HBO! Я бы хотела тебя усыновить. Моя команда сейчас пытается связаться с тобой, договориться с компетентными службами о проверке моего дома и так далее. Но я хочу, чтобы ты знал, - я и новый дом ждем тебя.

Мальчик по имени Дэсани, к судьбе которого Sia до этого проявляла горячий интерес, вполне подходит под это описание. На момент съемок фильма Foster ему было 16 лет. Первое же большое потрясение в его жизни случилось еще в 4 года: когда на его глазах отец убил его мать. После этого Дэсани взяла под опеку родственница, но впоследствии и она отдала ребенка приемной семье. Адвокат Дэсани рассказывает, что родственница "подвергала его физическому насилию, обжигала раскаленным железом, так что у него остались шрамы от ожогов". После этого Дэсани жил в специальном доме для несовершеннолетних сирот, где ему также приходилось довольно несладко.

Единственная толика личной информации, которой Sia поделилась со зрителями шоу сейчас, спустя год после того заявления, касалась не этого знаменитого твита, а того, как ее новая семья проводит карантин:

Им обоим довольно тяжело дается изоляция - одному даже хуже, чем другому. Но оба стараются делать что-то полезное и продуктивное: они занимаются саморазвитием и образовываются.

Напомним, ранее Фоззи из ТНМК впервые стал отцом, причем сразу двойняшек. Жена подарила музыканту двойное счастье- мальчика и девочку.

Ранее, экс-депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко стал отцом. Жена депутата Росита родила ему сына.

Читайте также, певица ONUKA стала мамой. Радостным событием поделился муж певицы - Евгений Филатов, поблагодарив любимую за сына Сашу.

Ранее мы писали, что главный холостяк Украины- Никита Добрынин женился. Его супругой стала участница шоу "Холостяк" Даша Квиткова.