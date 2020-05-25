Сербский футболист, экс-нападающий харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством. Футболист выстрелил себе в голову из пистолета в квартире в Белграде, где проживал со своей девушкой. Об этом сообщает издание Sportske.net.

После того, как Мрдакович сел на кровать и со словами "я больше не могу", взял пистолет, девушка убежала из квартиры и позвонила в полицию. Правоохранители прибыли на вызов и нашли Миляна мертвым: он выстрелил себе в голову. Смерть бывшего 38-летнего футболиста подтвердили сотрудники полиции.

Читайте также Футболист стал причиной смертельного ДТП

Милян Мрдакович родился в Нишу, в 1982 году. Свою карьеру он начал в футбольной секции "Раднички". Серьезно занялся футболом с 10 лет. В 13 перебрался в Белград, а в 16 лет отправился в Бельгию, где и подписал свой первый профессиональный договор.

Выступал за клубы: "Андерлехт", ОФК, "Гент", "Ред Булл" (Зальцбург), "Металлист", "Маккаби" (Тель-Авив), "Витория" (Гимарайнш). С 2008 года выступал за китайский клуб "Шаньдун Лунэн". В 2009 году перешёл в кипрский "Аполлон" из Лимасола.

За харьковский "Металлист" выступал в сезоне-2005/06. Пробыв в команде Мирона Маркевича один сезон и забил 6 голов за 24 матча.

Всего он провел на клубном уровне 397 матчей и забил 150 голов. Также форвард играл за сборную Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине. Спортсмен завершил свою карьеру в 2017 году.

Напомним, ранее умер легендарный баскетбольный тренер. Жуткая болезнь просто убила легенду.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева был убит народный депутат Валерий Давиденко.

А ранее, малолетние вандалы устроили на кладбище погром.