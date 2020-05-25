В понедельник, 25 мая, сильное землетрясение произошло в большей части Новой Зеландии. В этот момент премьер-министр страны Джасинда Ардерн выступала в прямом эфире по национальному телевидению.

Об этом сообщает агентство Dpa.

Отмечается, что Ардерн принимала участие в одном из своих регулярных выступлений в парламенте. Землетрясение произошло незадолго до 8 утра (по местному времени) на глубине 37 километров.

"У нас здесь просто небольшое землетрясение, вполне приличная встряска", - пошутила Ардерн.

Напомним, что в ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 бала.