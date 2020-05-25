Новую Зеландию всколыхнуло землетрясение во время выступления премьер-министра [ Редактировать ]
В понедельник, 25 мая, сильное землетрясение произошло в большей части Новой Зеландии. В этот момент премьер-министр страны Джасинда Ардерн выступала в прямом эфире по национальному телевидению.
Об этом сообщает агентство Dpa.
Отмечается, что Ардерн принимала участие в одном из своих регулярных выступлений в парламенте. Землетрясение произошло незадолго до 8 утра (по местному времени) на глубине 37 километров.
"У нас здесь просто небольшое землетрясение, вполне приличная встряска", - пошутила Ардерн.
Напомним, что в ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 бала.
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