Кетчуп - любимый соус многих людей, которые отлично сочетается с разными продуктами. Однако, эта добавка не столь безопасна для вашего здоровья. Медики предупреждают, что употребление кетчупа способствует разрушению иммунитета. Особенно он не рекомендован лицам молодого возраста, передает newsyou.info.

Как поясняют специалисты, вред кетчупа заключается в том, что он содержит большое количество сахаров и крахмал, особенно не рекомендованный для людей с диабетом. В нем же имеют место искусственные красители и прочие составляющие, что в комплексе способствует обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, возникновению аллергических реакций и даже панкреатита.

Таким образом, воспалительные процессы в организме неизбежно сказываются на иммунитете, особенно если продукт не отличается высоким качеством. Как и майонез, он способен вызывать склонность к ожирению, поэтому в этом вопросе нужна мера. Родителям особенно рекомендуется наблюдать за своими детьми, чтобы они не переусердствовали с соусом.

Мало того, нередко кетчуп имеет в своем составе ртуть, что при чрезмерности дает серьезные осложнения на главный орган центральной нервной системы. Среди продуктов и напитков, разрушающих иммунитет: консервированные плодовые и ягодные соки за счет высокого содержания сахара, ароматизированные йогурты, чипсы, фастфуд и в большинстве своем еда на вынос, молочные коктейли с консервантами, лимонад.

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