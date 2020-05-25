В Новой Зеландии во время интервью с премьером страны произошел подземный толчок.

Об этом пишет The Guardian.

По информации, Джасинда Андерсон со смехом восприняла такую природную неожиданность.

"У нас здесь просто небольшое землетрясение. Довольно приличная встряска, но если вы видите, что что-то движется позади меня, то Улей (название здания парламента в Новой Зеландии, - ред.) движется сильнее", - отмечается в сообщении.

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